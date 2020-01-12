Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что самолет компании Международных авиалиний Украины был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны. Он заявил также, что правительство предоставит семьям погибших финансовую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что самолет компании "Международных авиалиний Украины" был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу вечером в субботу, 11 января.Зеленский также пообещал вернуть родным и близким тела всех погибших, чтобы с ними смогли попрощаться "по-человечески". "Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", — приводит слова украинского лидера "Интерфакс".Президент заявил, кроме того, что правительство предоставит семьям погибших финансовую помощь, а государство будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Ирана.Со своей стороны, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен (это около 8,3 тысячи долларов), пишет ТАСС.Зеленский же рассказал, что договорился с иранским коллегой Хасаном Роухани о совместной расшифровке украинскими и иранскими экспертами "черных ящиков" сбитого украинского Boeing. Такой договоренности лидеры двух стран достигли в ходе телефонного разговора, состоявшегося ранее в субботу.Президент особо отметил работу украинских экспертов в Иране. "Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду", — сказал он.Между тем французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране самолета будет вестись на территории Украины. Французские специалисты примут участие в этой работе, пишет ТАСС.