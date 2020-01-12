Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала очередную медаль в копилку сборной России на чемпионате Европы, который проходит в Херенвене. Россиянка на дистанции 3000 метров финишировала со вторым результатом дня, уступив лидеру 2,5 секунды.

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала очередную медаль в копилку сборной России на чемпионате Европы, который проходит в Херенвене. Россиянка на дистанции 3000 метров финишировала со вторым результатом дня, уступив лидеру 2,5 секунды.Золото чемпионата Европы завоевала хозяйка турнира Эсме Виссер из Нидерландов. Ее время составило 3 минуты 59,15 секунды. В тройке лучших также оказалась итальянка Франческе Лоллобриджиде (+2,6 секунды).Россиянки Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова заняли соответственно восьмое и 13-е места.