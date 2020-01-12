В словацком местечке Орбслье завершился очередной, четвертый по счету этап биатлонного Кубка IBU. Последними на лыжню вышли мужчины, чтобы пробежать дистанцию спринта на 10 км с двумя огневыми рубежами. Выиграл немец Филипп Наврат, а лучший из россиян Семен Сучилов замкнул четверку сильнейших.

В словацком местечке Орбслье завершился очередной, четвертый по счету этап биатлонного Кубка IBU. Последними на лыжню вышли мужчины, чтобы пробежать дистанцию спринта на 10 км с двумя огневыми рубежами. Выиграл немец Филипп Наврат, а лучший из россиян Семен Сучилов замкнул четверку сильнейших.При этом время победителя, который допустил 2 промаха в стрельбе, 24 мин. 24,9 сек. Сучилов отстал на 6 секунд, хотя промахнулся лишь раз, но и этого ему не хватило, чтобы попасть в призеры. 6-е место у Кирилла Стрельцова, 8-е – у Вадима Филимонова, 10-е – у Алексея Слепова. Ильназ Мухамедзянов – 31-й, Василий Томшин – 40-й.