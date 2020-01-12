Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. В Санкт-Петербурге местный СКА в дополнительное время обыграл московское Динамо со счетом 2:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. В Санкт-Петербурге местный СКА в дополнительное время обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1.Динамовцы были впереди более сорока минут после броска Максима Анфиногенова. Но армеец Игорь Ожиганов сумел восстановить равенство Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительном периоде Артем Зуб принес победу СКА. У соперников одинаковое количество очков – по 65. Но "Динамо" занимает второе место в Западной конференции, а — СКА третье, из-за разного количества встреч.Лидер Западной конференции ЦСКА проиграл в Москве "Автомобилисту" из Екатеринбурга. Армейцы вели в счете 2:0 после бросков Кирилла Капризова и Александра Попова. Но во втором периоде Найджел Доус и Степан Хрипунов за 20 секунд сравнляи счет. 60 минут основного времени и 5 минут дополнительного чемпиона не выявили. Буллиты лучше исполнили уральцы. ЦСКА с 70 очками лидирует на Западе. У "Автомобилиста" – 59 очков, и он четвертый в Восточной конференции.Подольский "Витязь" в Нижнекамске переиграл местный "Нефтехимик" с результатом 3:2. У победителей по шайбе забросили Алексей Макеев, Павел Варфоломеев и Куинтон Хауден. В составе "Нефтехимика" отличились Павел Порядин и Зият Пайгин. У "Витязя" 53 очка и седьмое место в Западной конференции. "Нефтехимик" с 46 очками десятый в Восточной конференции.