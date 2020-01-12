Сделано громкое заявление о Любови Успенской. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян высказался о личной жизни артистки.

Сделано громкоезаявление о Любови Успенской. Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукянвысказался о личной жизни артистки."Пусть в новом году все будутсчастливы. Любовь Успенская, по ее заявлениям, похоже, готова выйти замуж за Киркорова",– предположил собеседник "Дни.ру". Также он отметил, что остальные знаменитостиуже обрели друг друга."Пугачева с Галкиным, Малаховсо Шкулевой, Бузова с Манукяном, Константин Эрнст с Софьей Эрнст. У последнихребенок вот-вот родится", – сказал эксперт. Он пожелал звездам обрести все то,чего им не хватало в жизни.Вадим Манукян предложил объявить2020-й годом счастья. "Слушайте. Вокруг столько негатива, и он безумно надоел.Давайте жить дружно", – призвал эксперт.Отметим,что для прошедший 2019 год стал тяжелым. Ранее она сумела помириться с Филиппом Киркоровым, который является ее старым другом и даже сказала, что готова выйти за него замуж."Год для меня был плохим! Происходиломного всего нехорошего. Я потеряла нескольких очень близких друзей, возниклипроблемы со здоровьем дочери. Думаю, что 2019 год был самым тяжелым в моейжизни", – заключила .