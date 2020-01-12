Сделано громкое
заявление о Любови Успенской. Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян
высказался о личной жизни артистки.
Сделано громкое
заявление о Любови Успенской. Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян
высказался о личной жизни артистки.
"Пусть в новом году все будут
счастливы. Любовь Успенская, по ее заявлениям, похоже, готова выйти замуж за Киркорова",
– предположил собеседник "Дни.ру". Также он отметил, что остальные знаменитости
уже обрели друг друга.
"Пугачева с Галкиным, Малахов
со Шкулевой, Бузова с Манукяном, Константин Эрнст с Софьей Эрнст. У последних
ребенок вот-вот родится", – сказал эксперт. Он пожелал звездам обрести все то,
чего им не хватало в жизни.
Вадим Манукян предложил объявить
2020-й годом счастья. "Слушайте. Вокруг столько негатива, и он безумно надоел.
Давайте жить дружно", – призвал эксперт.
Отметим,
что для прошедший 2019 год стал тяжелым. Ранее она сумела помириться с Филиппом Киркоровым, который является ее старым другом и даже сказала, что готова выйти за него замуж.
"Год для меня был плохим! Происходило
много всего нехорошего. Я потеряла нескольких очень близких друзей, возникли
проблемы со здоровьем дочери. Думаю, что 2019 год был самым тяжелым в моей
жизни", – заключила .