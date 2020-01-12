Футболисты Манчестер Юнайтед в рамках 22-го тура чемпионата Англии принимали на своем поле Норвич Сити. Красные дьяволы добились легкой победы над гостями со счетом 4:0. Дубль в составе хозяев оформил Маркус Рэшфорд.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" в рамках 22-го тура чемпионата Англии принимали на своем поле "Норвич Сити". "Красные дьяволы" добились легкой победы над гостями со счетом 4:0. Дубль в составе хозяев оформил Маркус Рэшфорд.Он отличился на 27-й и 52-й минутах матчах. Второй его гол был забит с пенальти. Еще по голу записали на свой счет Антони Марьсяли (54-я) и Мэйсон Гринвуд (76-я).В другой встрече дня лондонский "Челси" дома разгромил "Стэмфорд Бридж" – 3:0. За победителей отличились Жоржиньо, Тэмми Абрахам и Каллум Хадсон-Одои.