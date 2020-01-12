В Оберхофе завершился этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, россияне в гонках на немецком снегу остались без наград. В последнем виде программы – мужском масс-старте, - победу праздновал француз Мартен Фуркад. Наши Матвей Елисеев и Александр Логинов, соответственно, на 10-м и 17-м местах.

В немецком Оберхофе завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, россияне в гонках на немецком снегу остались без наград. В последнем виде программы – мужском масс-старте, — победу праздновал француз Мартен Фуркад. Наши Матвей Елисеев и Александр Логинов, соответственно, на 10-м и 17-м местах.Как и в женском воскресном масс-старте все решала успешная стрельба, поскольку ветер в тире Оберхофа не дал ни одному из участников провести гонку без промахов. Фуркад оказался самым успешным стрелком и с двумя промахами "зашел" на верхнюю ступеньку пьедестала. Его время – 41 мин. 1,4 сек.Вторым стал немец Арнд Пайффер, третьим – еще один француз Симон Дестье. Призеры допустили на стрельбище по три промаха и это решило исход гонки. Елисеев стрелял еще хуже и с 4 пулями, пущенными в "молоко", замкнул первую десятку. У Логинова 5 промахов и 17-е место. Но даже если бы на финише считали только тех, кто промахнулся 5 и более раз, то все равно Александр был бы только четвертым...