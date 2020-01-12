Эта история про то, как самостоятельная девушка из канадского Торонто - дочь мамы-афроамериканки и белого отца, актриса и модель Меган Маркл, которая на три года старше своего мужа, - разрушила британскую королевскую семью.

Эта история про то, как самостоятельная девушка из канадского Торонто — дочь мамы-афроамериканки и белого отца, актриса и модель Меган Маркл, которая на три года старше своего мужа, — разрушила британскую королевскую семью. Впрочем, семьи не разрушаются просто так внешним воздействием. Распад всегда предопределен изнутри. Если у семьи нет здоровой основы, то траектории не позавидуешь. В данном случае речь идет не только о королевской семье, но и об институте самой британской монархии.Королева-бабушка, которой скоро исполнится 94, устала. Прошедший год был очень непростым для семьи и монархии. Мало того, что Елизавету Вторую обманул премьер-министр Борис Джонсон, когда по ложным основаниям заставил ее приостановить деятельность британского парламента и тем самым поставил королеву в дурацкое положение, так еще на лжи был пойман и ее любимый сын принц Эндрю. Это было в ходе интервью ВВС, когда всплыло все: и педофилия — сексуальные развлечения с несовершеннолетними — и дружба с американским сутенером-миллионером Джеффри Эпштейном, что таинственно окончил свои дни в американской тюрьме, и очень средние умственные способности принца, и прямая ложь. Да и вообще как-то сам уровень аргументации принца в свою защиту оказался с душком. Когда ведущая сослалась на то, что одна из нимфеток Эндрю вспоминала о том, как тот с ней потел, Эндрю вдруг заявил, что после войны на Фолклендах вообще не потеет, — от передоза адреналина.В ответ журналисты британских таблоидов тут же нашли кадры пропитанного потом Эндрю в разных ситуациях и уже все принялись обсуждать не столько потного принца, сколько лживого принца. Да еще и туповатого.Итак, вопрос про Вирджинию Робертс, которая утверждает, что в 17-летнем возрасте Джеффри Эпштейн принуждал ее заниматься сексом с ним и принцем Эндрю.- Вы когда-нибудь встречались с Вирджинией Робертс?- Нет, — заявил принц Эндрю.- Но она предоставила фото, на котором вы изображены вдвоем. И вы держите ее за талию.- Да, предоставила. Я просто ничего не помню об этом фото.Но врал тогда не только принц. На лжи была поймана и вся королевская семья, поскольку ранее от имени королевского двора не раз заявлялось, что все подозрения в адрес Эндрю беспочвенны. Или просто семья не знала. Тогда что?Отношения внутри королевской семьи неискренние, а заявления делаются лишь для того, чтобы погасить назревающие скандалы? Тоже не лучшая оценка для монаршей фамилии, должной служить образцом британских моральных устоев.В общем, все это чопорное лицемерие британской монаршей семьи, бессмысленный и паразитический образ жизни герцогини Сассекской, в миру Меган Маркл, второй муж которой принц Гарри, надоели. Это она демонстративно противопоставляя себя королеве Елизавете — ввела в семье веганскую диету, самую строгую в вегетарианстве, и против воли королевы обещала в этой культуре воспитать и своего сына Арчи. Это она одевалась столь вольно, что Елизавета была вынуждена делать замечания. Это она — Меган Маркл — прошлым летом самовольно перекрасила стены в спальне своего сына веганской краской. Ее производители подчеркивают, что не используют молоко, воск и не проводят опыты на животных. Казалось бы мелочь, но что с остальной краской в королевских дворцах? Жест выглядит как вызов самой королеве. Явно под влиянием Маган Маркл принц Гарри стал заниматься йогой и тоже сменил диету. Известная мясоедка королева-бабушка — против, но тем хуже для бабушки.Принц Гарри — бесшабашный кутила, известный своими экстравагантными выходками. Как-то даже позволил себе появиться на вечеринке в форме со свастикой, сочтя это шалостью. Не очень далек. Это и про него крылатая фраза Шарикова: "Мы в университетах не обучались". И брак с волевой женой, старше его на три года, полностью поставил принца в подчиненное положение.Когда-то в статье журналу Elle Меган Маркл написала: "Мое смешанное наследие, возможно, создало серую зону для моей самоидентификации, дав мне возможность понимать, что происходит по обе стороны баррикад. И я пришла к выводу, что нужно использовать это по максимуму. Я делаю то, чтобы сказать, кто я, откуда я, чтобы гордо провозгласить, что я сильная, уверенная женщина смешанной расы".И вот эта сильная уверенная женщина смешанной расы, взяв буквально в заложники принца Гарри, устраивает бунт в королевской семье. Сыграв свадьбу за 32 миллиона фунтов, получив после замужества официальный титул герцогини Сассекской и родив сына, она начинает явно тяготиться ограничениями королевского протокола и вечно брюзжащей в ее сторону королевой-бабушкой. Представляю, куда должны были зайти отношения в венценосной фамилии, чтобы герцог и герцогиня Сассекские, не предупредив королеву-бабушку, заявили об отречении от официальных обязанностей высокопоставленных членов королевской семьи. Семья о решении узнала из Instagram: "После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году на переход к более прогрессивной роли в обществе. Мы намерены сложить полномочия высокопоставленных членов королевской семьи и добиваться финансовой независимости, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".В конце — форма вежливости, чтобы королева-бабушка не почувствовал себя уж совсем никчемной. Так или иначе, а сделав заявление, герцогиня Сассекская тут же улетела в родную Канаду ждать мужа, который вскоре к ней присоединится. Что это? Это раскол британской королевской семьи. Отказавшись от положенного им королевского содержания, Меган Маркл и принц Гарри планируют заняться бизнесом и благотворительностью. Вообще проблем с работой быть не должно.Меган закончила Северо-Западный университет в Чикаго, который входит в двадцать лучших в мире, уже сделала успешную карьеру в кино и на общественном поприще как феминистка и защитница дикой природы, яркая модель и икона стиля в 2019 году. Стоит ей появиться в юбке какого-то бренда, так тут же продажи взлетают до небес.Недавно пришла новость о ее первом контракте. С компанией Disney. Актриса уже озвучивает мультики. Объявлено, что весь доход отправляется в пользу организации "Слоны без границ", которая защищает африканских гигантов от браконьеров. Впереди — совместные коммерческие проекты с ведущими модными брендами мира. Таким образом, герцогиня Сассекская триумфально возвращается в родную Канаду. Принц Гари — на подлете.Британская королевская семья зализывает раны. Мелкая месть со стороны галереи Тюссо — восковые фигуры Меган и Гарри переставлены из зала, где выставлены члены королевской фамилии, в зал просто знаменитостей. Принцу Гарри Меган Маркл не оставила вариантов. Наверное, Меган — его мечта. Что же до самой Меган Маркл, то она ее сформулировала давно в той же статье для журнала Elle: "Я никогда не хотела быть леди, которая ходит на ланчи. Я всегда хотела быть женщиной, которая работает".Собственно, Меган Маркл и сделала с королевской семьей все, что хотела. Прежде всего, подчеркнула ее бессмысленность, а отречение и планируемое переселение принца Гарри в Канаду — это прямо удар на добивание. И неизвестно, что болезненнее для Лондона, одобрение парламентом Brexit или раскол в королевской семье. Удар по монархии, конечно, чувствителен, но и решение по Brexit, после которого шотландский парламент тут же проголосовал против, тоже может оказаться роковым. Так что не исключено, что Великобритания, что еще в ХХ веке была могучей империей, над которой не заходило солнце, продолжит усыхать подобно шагреневой коже и в XXI, теснясь уже и на своих островах в Северном море.