Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи разъяснил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр был задержан на незаконной демонстрации как неизвестный иностранец. Когда личность задержанного была установлена, его отпустили, сказал Аракчи.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи разъяснил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр был задержан на незаконной демонстрации как неизвестный иностранец. Когда личность задержанного была установлена, его отпустили, сказал Аракчи.После сообщения полиции о том, что неизвестный иностранец утверждает, будто он британский посол, Аракчи поговорил с ним по телефону. "Я узнал, к моему большому удивлению, что это он. Пятнадцать минут спустя он был свободен", — написал замглавы иранского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.В связи с участием в несанкционированной акции протеста Макэйра вызвали в МИД Ирана. На встрече иранские дипломаты напомнили ему, что присутствие посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностям в качестве политического представителя другой страны, пишет ТАСС.На задержание посла отреагировал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который выразил обеспокоенность в связи с инцидентом. Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание Макэйра, а глава МИД Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал случившееся как грубое и безосновательное нарушение международного права.Ранее стало известно, что посла Великобритании в Иране задержали на несколько часов в ходе акции студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране 11 января. Они собрались, чтобы почтить память погибших при крушении украинского самолета. Однако акция переросла в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. В результате участников акции разогнала полиция. Ряд СМИ утверждает, что Макэйр в ходе митинга занимался "организацией, подстрекательством", а также руководил "некоторыми радикальными действиями".Сейчас на улицах иранской столицы дежурят отряды полиции, поскольку власти опасаются возобновления антиправительственных протестов. Полицейские патрулируют город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде, сообщает "Интерфакс".Между тем у посольства Великобритании в Тегеране проходит демонстрация, организованная иранским народным ополчением "Басидж". Собравшиеся требуют немедленного закрытия британской дипмиссии.