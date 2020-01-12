До 17 января у незамужних представительниц прекрасного пола есть шанс не только найти обеспеченного спутника жизни, но и … слетать на Луну. С таким предложением выступил японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава. На своей странице в Твиттере он объявил конкурс для девушек, сопроводив его немудрящим лозунгом Полетим на луну со мной?

До 17 января у незамужних представительниц прекрасного пола есть шанс не только найти обеспеченного спутника жизни, но и … слетать на Луну. С таким предложением выступил японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава. На своей странице в "Твиттере" он объявил конкурс для девушек, сопроводив его немудрящим лозунгом "Полетим на Луну со мной?"Уже через 4 часа публикация набрала почти 30 тысяч лайков и 10 тысяч репостов. Он назвал проект "сватовством для серьезных отношений" и пояснил, что конкурсантки должны быть свободны, а кандидатуры девушек моложе 20 лет, рассматриваться не будут. Одно из главных условий — тут же приступить к подготовке полета.В 2018 году Маэдзава заявил, что полетит к Луне со своей возлюбленной 27-летней Горики Аямэ. Но японская модель и актриса не уделяла достаточного внимания физподготовке и вообще не горела энтузиазмом покидать планету. Из-за разного отношения к путешествию на Луну паре пришлось расстаться.Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель – его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов – и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Маэдзава никогда не был женат, но имеет троих детей от разных женщин.Ранее сообщалось, что Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. В сентябре 2018 года Маэдзава сообщил, что возьмет с собой представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.