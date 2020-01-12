Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опасается последствий политики изоляционизма США, которую проводит президент Дональд Трамп.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опасается последствий политики изоляционизма США, которую проводит президент Дональд Трамп. Как сказал Уоллес в интервью газете The Sunday Times, в будущем Соединенное королевство может лишиться военной поддержки американцев.Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы."Это будет плохо для мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", — отметил Уоллес.Министр обороны Великобритании обратил внимание читателей на то, что США вывели солдат из Сирии, а в целом Трамп хочет заменить в ряде стран американский контингент на силы НАТО."Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства", — уверен Уоллес.Глава минобороны Великобритании заключил, что предположения 2010 года о "вечной коалиции с США" могут не оправдаться в будущем, ведь у США поменялись приоритеты на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.