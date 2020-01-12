Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились, что будут решительно выступать за реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились, что будут решительно выступать за реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).Путин напомнил, что после выхода США из СВПД Иран заявил, что приостанавливает свои добровольные обязательства. Меркель со своей стороны пообещала, что дипломатические усилия Германии будут направлены на сохранение СВПД, передает РИА Новости.По словам Путина, иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, присоединившихся к платежной системе ЕС — Иран INSTEX, не зависящей от доллара, передает "Интерфакс".