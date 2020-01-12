В Конаковском районе Тверской области горит загородный гостиничный комплекс Конаково Ривер Клаб. Он расположен на берегу Волги. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Конаковском районе Тверской области горит загородный гостиничный комплекс "Конаково Ривер Клаб". Он расположен на берегу Волги. Пострадавших, по предварительным данным, нет.Пожар охватил крышу комплекса, ему присвоен второй, повышенный номер сложности. Постояльцев в гостинице нет, в ней находился только обслуживающий персонал. Сотрудники МЧС эвакуировали с территории около 50 человек.На тушении работают специалисты и техника Конаковского спасательного гарнизона, а также территориального гарнизона и расположенных поблизости пожарных частей.По информации ТАСС, загородный комплекс "Конаково Ривер Клаб" принадлежит известному бизнесмену Марку Каганскому. Проект называют ведущим яхт- и event-отелем России. Отель рассчитан на одновременное проживание около 400 гостей, добавляет "Интерфакс".Там проводятся различные мероприятия, так, в летом 2018 году здесь прошел крупнейший фестиваль экстремальных водных видов спорта и музыки "Русская волна", а осенью того же года — XI чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт "эМ-Ка".