Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему ..

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить длинные праздники, которые отмечаются в России на Новый год и в мае. Политик считает, что эти выходные лучше распределить по всему году, сообщаетПо мнению Горбачева, в эти дни россияне просто "бездельничают" или "уходят в запои". При этом особенно негативно праздники оказывают на жителей провинции, из-за чего многие регионы "деградируют". Он отметил, что в Советском Союзе во время его правления таких продолжительных выходных не было и это положительно отражалось на жизни общества. Экс-лидер добавил, что было бы целесообразнее установить дополнительные выходные дни в середине недели.