Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Сухуме с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и рассказал ему о своих встречах с представителями абхазской оппозиции. Нургалиев и Хаджимба обсудили пути нормализации ситуации в республике, в частности, возможность переговоров между ее президентом и представителями оппозиции.

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев встретился в Сухуме с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и рассказал ему о своих встречах с представителями абхазской оппозиции. Нургалиев и Хаджимба обсудили пути нормализации ситуации в республике, в частности, возможность переговоров между ее президентом и представителями оппозиции.В ходе встречи с президентом Абхазии Рашид Нургалиев отметил, что все процессы должны протекать строго в правовом русле. Также отмечалось, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, способных осложнить обстановку в стране.На встрече Нургалиева с оппозицией обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий, сообщила пресс-служба главы Абхазии. Активисты абхазской оппозиции попытались захватить здание администрации президента в четверг, 9 января.Перед этим оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимбу уйти в отставку. Оппозиционеры утверждают, что на выборах президента республики в 2019 году Хаджимба не набрал большинства голосов.В администрации президента Абхазии беспорядки в Сухуме назвали попыткой переворота, призвав граждан не поддаваться на провокации, передает "Интерфакс". Парламент Абхазии вечером 9 января принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в республике. Президент, однако, уходить в отставку не намерен, а министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.В пятницу, 10 января, Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента. Дату повторных выборов президента Абхазии объявят в понедельник, 13 января.