Подмосковная прокуратура начала доследственную проверку по факту гибели двоих детей под Подольском, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Каурову.

Подмосковная прокуратура начала доследственную проверку по факту гибели двоих детей под Подольском, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Каурову.Ранее сообщалось, что 11 января двое мальчиков 5 и 8 лет утонули в пруду, провалившись под лед. В селе Сынково, где произошла трагедия, братья находились в гостях у родственников вместе с матерью и отчимом."МК" утверждает, что должного присмотра за детьми не было – во время трагедии отчим дремал после суточного дежурства в клинике, где он работает хирургом, а мама пила чай с родственниками. Вернувшись через полчаса, она увидела, что дети провалились под лед пруда, который хозяева участка устроили для летних купаний.На крики матери прибежали родственники, тела детей в тяжелой намокшей одежде вытаскивали на берег четыре человека. Их пытались привести в чувство до приезда скорой помощи, но даже искусственное дыхание, которым владеют родители-медики, не помогло.Два года назад 7-летний мальчик, также оставшийся без присмотра родителей, утонул в бочке для дождевой воды в Раменском районе Подмосковья. Несмотря на то, что емкость была заполнена водой всего лишь на треть, ребенок не смог самостоятельно из нее выбраться и захлебнулся.