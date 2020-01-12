Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в незаконных действиях на траурной акции в Тегеране.

Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в незаконных действиях на траурной акции в Тегеране. Как передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на агентство Tasnim, во время митинга памяти погибших в авиакатастрофе посол "занимался подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". В связи с этим Роберт Макэр сегодня будет вызван в МИД Ирана.Акция была организована студентами университета имени Амира Кабира. Они собрались, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе украинского Boeing. Акция переросла в протесты. Митингующие требовали наказать виновных в катастрофе. Их разогнала полиция.