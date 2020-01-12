Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.

Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года. Как рассказал ТАСС председатель ЦИК Тамаз Гогия, заседание комиссии было проведено после получения решения Верховного суда Абхазии об отмене итогов выборов президента в сентябре прошлого года.Также члены ЦИК переизбрали главой избиркома Тамаза Гогию, рассказала СМИ пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.До даты выборов исполнять обязанности президента Абхазии закон позволяет Раулю Хаджимбе, однако оппозиция требует его немедленной отставки.