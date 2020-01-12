Семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.Как заявил Гончарук в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook, компания "Международные авиалинии Украины" приняла решение о компенсации семьям членов экипажа, погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Семья каждого погибшего получит страховую выплату, которая предусмотрена Монреальской конвенцией. Также правительство Украины дополнительно выделит каждой пострадавшей семье по 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов).Правительство страны готово оказать юридическую поддержку и сопровождение в подготовке исковых и других заявлений, если семьи будут нуждаться в помощи.Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января, напоминает РИА Новости. На борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.11 января военные Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит по ошибке: авиалайнер пролетал рядом с военным объектом Ирана, и его приняли за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: от Ирана он ожидает полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных в трагедии, а также выплаты компенсаций семьям погибших.