Предложение украинского экс-депутата Рефата Чубарова отпраздновать 450-летие сожжения Москвы способствует разжиганию межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымским татарам, убеждена российский парламентарий, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Предложение украинского экс-депутата Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" способствует разжиганию межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымским татарам, убеждена российский парламентарий, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.Комментируя эту идею, Панина указала, что Чубаров "поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках". Вместо этого российский депутат посоветовала популяризировать действительно уважаемых людей, например, героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского.Кроме того, продолжила Панина, хан Девлет-Гирей был не самым успешным военачальником: через год после нападения на Москву, в 1572 году, он потерпел сокрушительное поражение в битве при Молодях, где потерял 90 процентов своей армии.Она отметила также, что крымские ханы не раз захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины, и предложила задуматься, не отпраздновать ли заодно и эти "юбилеи", пишет РИА Новости.Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими инициативами. Так, в декабре прошлого года он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а до этого предлагал переименовать полуостров.