Канадский премьер Джастин Трюдо и иранский президент Хасан Роухани договорились о сотрудничестве в расследовании крушения украинского Боинга, визы одобрены уже трем канадским экспертам.

Канадский премьер Джастин Трюдо и иранский президент Хасан Роухани договорились о сотрудничестве в расследовании крушения украинского "Боинга", визы одобрены уже трем канадским экспертам.Остальные члены следственной группы, по словам Трюдо, прибудут в Иран позже. Премьер обратил внимание на готовность Ирана к сотрудничеству, передает РИА Новости.Также Трюдо сообщил о том, что родственники погибших канадцев поднимали вопрос о компенсациях. Как передает ТАСС, справедливость, ответственность и компенсации жертвам трагедии – вот основные темы, с которыми обращались к политику.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все находившиеся на борту — 176 пассажиров и членов экипажа.В субботу ВС Ирана сообщили, что украинский Boeing был сбит случайно, потому что его приняли за вражеский самолет. Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что очень сожалеет. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплат компенсаций.