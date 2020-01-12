Граждане Украины потребовали от президента Владимира Зеленского ликвидировать должность уполномоченного по защите государственного языка.

Граждане Украины потребовали от президента Владимира Зеленского ликвидировать должность уполномоченного по защите государственного языка. Авторы петиции, размещенной на сайте украинского лидера, обосновали этот шаг нарушением Конституции Украины, которое содержится в одной из частей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Зеленский будет обязан рассмотреть обращение, если оно наберет 25 тысяч подписей, пишет ТАСС.В тексте петиции указано, что обязанности по защите государственного языка, согласно Конституции, должен выполнять уполномоченный Верховной рады по правам человека, а не назначенный правительством омбудсмен.В настоящее время пост уполномоченного по защите государственного языка занимает Татьяна Монахова, чье назначение было утверждено кабинетом министров 27 ноября 2019 года.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязывает все должностные лица страны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. За нарушение закона виновный понесет наказание вплоть до уголовного преследования.