Начать урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие сложности внутриполитического процесса в стране, призвал украинские власти президент России Владимир Путин. По его словам, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по пути реализации Минских соглашений.

Начать урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие сложности внутриполитического процесса в стране, призвал украинские власти президент России Владимир Путин. По его словам, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по пути реализации Минских соглашений.Президент России заявил об этом на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".По словам Путина, в ходе переговоров они с Ангелой Меркель подробно говорили об урегулировании кризиса на Украине. Безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения — это обоюдное мнение, отметил президент РФ.Он также добавил: продление закона об особом статусе Донбасса — хороший шаг в правильном направлении, однако, в соответствии с Минскими соглашениями, этот закон должен стать бессрочным. Также в соответствии с ними же необходимо закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины, отметил Путин.