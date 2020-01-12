Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции обсудил ситуацию в Ливии. Пресс-служба Кремля сообщает: президенты подчеркнули, что готовы сделать все возможное, чтобы достичь результатов на международной конференции по ливийскому урегулированию.

Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции обсудил ситуацию в Ливии. Пресс-служба Кремля сообщает: президенты подчеркнули, что готовы сделать все возможное, чтобы достичь результатов на международной конференции по ливийскому урегулированию. Ее планируется провести в Берлине, передает РИА Новости.Владимир Путин также проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах своих переговоров с канцлером Германии. Переговоры с Меркель касались таких тем, как "Северный поток – 2", санкции США, ситуация на Украине и Ближнем Востоке.