Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что через пять часов, в соответствии с достигнутой с Турцией договоренностью, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь. Президент России также поддержал инициативу Германии о проведении в Берлине международной конференции по Ливии.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что через пять часов, в соответствии с достигнутой с Турцией договоренностью, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь.Выступая на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, российский лидер заявил, что в Ливии необходимо принять меры по возобновлению политического диалога между сторонами конфликта.Путин рассказал, что в ходе беседы с Меркель рассматривалась в том числе ситуация в Ливии. "Там, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению, для всех деградируют", — приводит слова президента РФ "Интерфакс".Он подчеркнул, что все это подрывает безопасность и стабильность не только в регионе, ситуация негативно сказывается и на Европе. Глава государства пояснил, что имеет в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков. Путин призвал положить конец вооруженному противостоянию в Ливии.Путин указал также, что, если в Ливии и есть граждане России, которые воюют там как наемники, они не представляют интересы российского государства и денег от РФ не получают, пишет ТАСС.Президент России также поддержал инициативу Германии о проведении в Берлине международной конференции по Ливии. При этом он подчеркнул, что берлинская конференция может принести весомые результаты только при условии того, что в ней примут участие государства, реально заинтересованные в помощи ливийскому урегулированию, а также того, что ее решения будут согласованы со сторонами конфликта в Ливии.Меркель, со своей стороны, выразила надежду на то, что усилия РФ и Турции по урегулированию ливийского конфликта увенчаются успехом. Германская сторона рассчитывает также на скорое проведение ливийской конференции под эгидой ООН, отмечает РИА Новости.Путин и Меркель беседовали в Кремле более трех с половиной часов.