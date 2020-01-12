Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Кремле переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель конструктивными, полезными и содержательными. Беседа продлилась дольше запланированного – более трех с половиной часов. Кроме того, политики провели деловой обед. Затем последовала пресс-конференция.

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Кремле переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель конструктивными, полезными и содержательными. Беседа продлилась дольше запланированного – более трех с половиной часов. Кроме того, политики провели деловой обед. Затем последовала пресс-конференция.11 января Путин и Меркель обсудили как мировые, так и двусторонние вопросы. В частности, были затронуты темы Ирана, Ливии, Сирии, Украины, газовых поставок и экстерриториальных санкций. Канцлер ФРГ подчеркнула, что Берлин отвергает меры Вашингтона, направленные против строительства газопровода "Северный поток-2", и выступает за реализацию проекта. Российский лидер назвал такую позицию ответственной и добавил, что Москва высоко ее ценит.Кроме того, Меркель отметила, что страны поддерживают интенсивное экономическое сотрудничество, несмотря на антироссийские санкции.Что касается происходящих в мире конфликтов, то стороны выступили за их мирное урегулирование. Говоря о сложившейся ситуации, президент РФ предупредил, что крупномасштабные столкновения на Ближнем Востоке могут повлечь за собой мировую катастрофу.Путин и Меркель не обошли стороной и ядерную сделку с Тегераном, которую, как они считают, нужно сохранить.Касаясь темы Ирана, бундесканцлерин одобрила признание властей Исламской Республики в уничтожении украинского "Боинга" и призвала к беспристрастному расследованию трагедии.Сайт 33Live.RuRu транслировал пресс-конференцию.Российско-немецкие переговоры прокомментировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он считает, что отношения между Москвой и Берлином "вступают в полосу хорошего состояния", передает "Интерфакс".