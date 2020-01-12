На переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель был затронут вопрос обстановки в Сирийской Арабской Республике. Об этом Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. Российский лидер рассказал о своем недавнем визите в Сирию и переговорах с ее президентом Башаром Асадом.

На переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель был затронут вопрос обстановки в Сирийской Арабской Республике. Об этом Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. Российский лидер рассказал о своем недавнем визите в Сирию и переговорах с ее президентом Башаром Асадом.По его словам, "ситуация стабилизируется, Сирия возвращается к мирной жизни". Лидеры Германии и России сошлись во мнении о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами. Также в переговорах с Меркель прозвучали темы возрождения Сирии и возвращения беженцев. Для этого необходимы совместные усилия мирового сообщества. Требуется восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжения, больницы и школы, уверен Путин.7 января президент РФ нанес блиц-визит в Дамаск, провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.