Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу провели переговоры в Москве.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу провели переговоры в Москве. На встрече лидеры обсудили текущие проблемы мировой безопасности, пишет РИА Новости.Позднее Владимир Путин заявил, что надеется на отсутствие крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке. В противном случае, отметил российский президент, конфликт станет катастрофой для всего мира."То, что там война идёт - мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий", — сказал Путин.Путин уверен, что боевые действия вновь заставят миллионы беженцев стремиться из "горячих точек" в Европу и другие регионы. Такие потоки людей нанесут огромный ущерб мировой экономике и энергетике."Это будет гуманитарная катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа", — заключил президент.