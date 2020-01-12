Россиянка Инна Дериглазова стала первой в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в польском Катовице. В финальном поединке представительница России взяла верх над Камиллой Манчини из Италии со счетом 15:11 и завоевала золото турнира.

Россиянка Инна Дериглазова стала первой в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в польском Катовице. В финальном поединке представительница России взяла верх над Камиллой Манчини из Италии со счетом 15:11 и завоевала золото турнира.Бронзовые награды достались Ясаоре Тибу из Франции и американке Ли Кифер.В мужском турнире у рапиристов в рамках Кубка мира, который проходит в Париже, россиянин Алексей Черемисинов стал обладателем бронзовой медали. В полуфинале он уступил итальянцу Даниэлю Гароццо.