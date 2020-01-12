В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка четыре по 7,5 километров. Первенствовали по итогам гонки норвежские спортсмены.

В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка четыре по 7,5 километров. Первенствовали по итогам гонки норвежские спортсмены.Норвежцы Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале и Ветле Шоста Кристиансен преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды. Второе место заняли французы (+4,4), а замкнули тройку лидеров немцы (+48,2).Россияне Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов заняли четвертое место, отстав от лидера на 1 минуту 9 секунд. Белорусы стали пятыми, украинцы – десятыми.Напомним, женскую эстафету выиграла сборная Норвегии, второе место заняли шведки, третье француженки. Россиянки расположились на седьмой строчке.