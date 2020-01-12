Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта Северный поток-2, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Канцлер, в свою очередь, отметила, что строительство газопровода должно быть доведено до конца.

Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта "Северный поток-2", заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Канцлер, в свою очередь, отметила, что строительство газопровода должно быть доведено до конца. Она указала, что проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован, поэтому Германия отвергает экстерриториальные санкции США в отношении "Северного потока-2".На пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель Путин сообщил, что лидеры двух стран затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Президент России отметил "взаимовыгодный и сбалансированный характер" договоренностей "Газпрома" и Киева по продолжению транзита газа через Украину. В соответствии с договоренностями, достигнутыми 31 декабря между "Газпромом" и украинскими партнерами, транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет.Встречу с Меркель Путин считает "полезной и содержательной". На ней были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, а также культурно-гуманитарной сфере.