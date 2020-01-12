Люди вызволили лосиху, провалившуюся под лед на Волге – животное оказалось в воде и не сумело выбраться самостоятельно. От гибели ее спасли сотрудники Госохотнадзора и неравнодушные очевидцы. Здоровью пострадавшей ничего не угрожает и скоро ей предстоит вернуться в естественную среду обитания.

На днях очевидцы и сотрудники Госохотнадзора Нижегородской области пришли на помощь лосихе, провалившейся под лед. В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие действия спасателей.Местные жители сообщили о том, что на реке Волге неподалеку от села Работки Кстовского района в воде оказалась самка лося.Совместными усилиями ее удалось извлечь из полыньи и доставить на берег. К этому моменту животное практически не могло передвигаться самостоятельно.Ветеринар оказал пострадавшей первую помощь, после чего лосиху доставили в теплое помещение и накормили.Ее жизни ничего не угрожает – парнокопытному предстоит провести несколько дней в компании людей, которые будут наблюдать за состоянием животного, а затем вернут лосиху в естественную среду обитания.