Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией. В статье для газеты Eesti Paevaleht​​​ спикер указал, что договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах от 2014 года нарушают Конституцию Эстонии.Также Пыллуаас обрушился с критикой на эстонских политиков, поддерживающих ратификацию договоров. Он считает, что единственный договор, соответствующий закону, это Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. По нему Россия первой в мире признала независимость Эстонии и передавала Ивангород с прилегающим районом (теперь Ивангород Ленинградской области) и большую часть Печорского края (теперь Печорский район Псковской области). В 1944 году указанные земли были возвращены в состав РСФСР."К сожалению, есть политики, которые игнорируют Конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией. Они хотят узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий и отдать почти пять процентов наших земель", — написал Пыллуаас.Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступает за ратификацию нового пограничного договора с РФ, по которому страны не имеют друг к другу территориальных претензий, но надежды на одобрение документа нынешним составом парламента Эстонии практически нет, пишет РИА Новости.