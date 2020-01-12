Мужу Аллы Пугачевой
пророчат кресло главы государства. На этот счет высказался член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
Мужу Аллы Пугачевой
пророчат кресло главы государства. На этот счет высказался член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
"Преемником Владимира Путина
станет Максим Галкин", – сделал смелое заявление собеседник "Дни.ру". по его
словам, произойдет это в 2042 году.
При этом эксперт сделал
уточнение. "Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скорее
всего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами Владимира
Путина", – отметил Вадим Манукян. "А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогда
пара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди",
– заключил он.
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