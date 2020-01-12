Мужу Аллы Пугачевой пророчат кресло главы государства. На этот счет высказался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.

Мужу Аллы Пугачевойпророчат кресло главы государства. На этот счет высказался член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян."Преемником Владимира Путинастанет Максим Галкин", – сделал смелое заявление собеседник "Дни.ру". по егословам, произойдет это в 2042 году.При этом эксперт сделалуточнение. "Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скореевсего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами ВладимираПутина", – отметил Вадим Манукян. "А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогдапара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди",– заключил он.Материал дополняется