В столицу Абхазии Сухум, где четвертый день продолжаются протесты в связи с выборами президента республики, в воскресенье,12 января, прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков. Он приехал, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса.

В столицу Абхазии Сухум, где четвертый день продолжаются протесты в связи с выборами президента республики, в воскресенье,12 января, прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков.Как сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц, Сурков приехал, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса.В Сухуме уже несколько дней находится заместитель Секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В воскресенье при его посредничестве президент Абхазии Рауль Хаджимба провел переговоры с представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания.В ходе встречи Хаджимба заявил, что до проведения повторных выборов он должен исполнять полномочия главы государства. Нургалиев призвал стороны использовать все возможности для мирного урегулирования ситуации, сообщается на официальном сайте абхазского лидера.Бжания по итогам переговоров сообщил, что на встрече с Хаджимбой оппозиционеры изложили требование о сложении им полномочий президента и проведении новых выборов.Между тем, как сообщает "Интерфакс", Хаджимба намерен оспорить решение ЦИК республики о назначении на 22 марта повторных президентских выборов. По его мнению, ЦИК принял такое решение "на основе незаконного и неправосудного определения кассационной коллегии Верховного суда".