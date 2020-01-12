Крайне горячее начало года, подтверждающее, что тема войны и мира в наши дни очень связана с положением дел на Ближнем Востоке. Регион обсуждался на переговорах Путина с Эрдоганом в Турции, в ходе беспрецедентной поездки Путина в Дамаск - с Асадом и во время визита Меркель в Москву.

Крайне горячее начало года, подтверждающее, что тема войны и мира в наши дни очень связана с положением дел на Ближнем Востоке. Регион обсуждался на переговорах Путина с Эрдоганом в Турции, в ходе беспрецедентной поездки Путина в Дамаск — с Асадом и во время визита Меркель в Москву. Все очень серьезно. А трагическим символом человеческого перенапряжения стала трагедия с украинским Boeing, что по ужасной ошибке был сбит иранской ракетой.Мир содрогнулся, когда Иран осуществил со своей территории ракетные пуски по американским военным базам на западе Ирака. Это была операция возмездия за убийство в Ираке очень влиятельного и очень любимого у себя в стране иранского генерала Сулеймани. Генерал не просто генерал, а официально третье лицо в государстве, духовный сын самого Хаменеи — верховного лидера Ирана. Убить Сулеймани приказал лично Трамп, и убийство это было совершено, когда генерал Сулеймани прибыл с визитом в Ирак.Важно зафиксировать несколько моментов. После решительной ракетной атаки Ирана по американским базам напряжение между двумя странами достигло пика, похоже, за всю историю отношений, да так, что в какую-то минуту многим показалось, что большая война уже началась. Во всяком случае таким ощущением было пропитано экстренное и прямо-таки отчаянное заявление Генсека ООН. Но потом выяснилось, что Иран просто пуганул США. Большинство иранских ракет преодолело американские системы ПВО и попало в цель, но ни один американский военный не пострадал. Разрушения есть, но дозированные. Более того, Иран заблаговременно предупредил Ирак о ракетном пуске — явно с тем, чтобы и США о нем узнали заранее. По итогам удара Иран заявил о свершенном возмездии.А мир облетело изображение "ракетной пощечины" Трампу. Для наглядности это сделано на сайте духовного лидера Ирана Хаменеи с подписью на нескольких языках, включая русский: "Это только пощечина. Месть — это другой вопрос. Они получили лишь пощечину. Военных действий в такой форме недостаточно для этого дела. Важным является положить конец присутствию США в регионе, которое несет зло и порок".Интересно, что и союзники по НАТО действия президента США откровенно не поддержали, а лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси наутро после иранского ракетного удара призвала Трампа прекратить бессмысленные провокации против Ирана: "Внимательно следим за ситуацией после бомбардировок американских войск в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну".Президент Трамп, поняв, что в год выборов игра с иранским огнем для него слишком рискованна, заявил, что не готов воевать, а лучше наложит на Иран новые экономические санкции. "США наложат новые санкции на иранский режим. У нас большие, мощные, точные ракеты. Они являются точными и смертоносными. Мы работаем над созданием многочисленных гиперзвуковых ракет. Но тот факт, что у нас много нового мощного оружия, не означает, что мы будем его использовать. Мы не хотим использовать это оружие", — отметил Трамп.После этого заявления мир выдохнул. И показалось, что самая острая фаза миновала. Но Трамп сказал так не потому, что пожалел Иран. Трамп пожалел прежде всего себя, ведь продолжение провокаций без реальных гарантий победы грозит лишить его шансов переизбраться на второй срок. Вот что оказалось решающим.