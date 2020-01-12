Из идлибской зоны деэскалации в Сирии будут выводить мирных жителей. С 13 января начнут работу пропускные пункты Абу-эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Из идлибской зоны деэскалации в Сирии будут выводить мирных жителей. С 13 января начнут работу пропускные пункты Абу-эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.На пропускных пунктах оборудованы места оказания медпомощи, людям будут доступные еда, вода, медикаменты.По словам Боренкова, от мирных сирийцев поступают многочисленные обращения. Они хотят вернуться домой, если там нет боевиков.