В Эгейском море у западного берега Турции (провинция Измир) затонула лодка с мигрантами. Погибли 11 человек, в том числе 8 детей. Береговой охране удалось спасти 19 беженцев.

В Эгейском море у западного берега Турции (провинция Измир) затонула лодка с мигрантами. Погибли 11 человек, в том числе 8 детей. Береговой охране удалось спасти 19 беженцев.Из-за обострившихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке мигранты хлынули в Европу. Их поток не иссякает с 2015 года. Только за 2017 год по Средиземному морю в Европу прибыли 171 тысяча человек. Более трех тысяч беженцев погибли в пути, передает ТАСС.