Родившаяся в Москве жительница Финляндии вышла замуж за изобретателя-убийцу.

Родившаяся в Москве жительница Финляндии вышла замуж за изобретателя-убийцу.Йенни Курпен сменила свой статус в соцсетях 19 декабря. Из записей следует, что ее мужем стал датский изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненное наказание за убийство журналистки Ким Валль.Сам Мадсен написал в Facebook, что просит теперь по всем вопросам обращаться к Курпен.По сообщению датских СМИ, этот брак – акция Курпен, которая должна положить конец феминистскому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами, убивавшими женщин.Шведская журналистка Ким Валль писала статью о Мадсене и исчезла после плавания на построенной им подлодке Nautilus в 2017 году. Изобретатель сначала утверждал, что высадил женщину на берегу, но вскоре сообщил, что она погибла в результате несчастного случая. После нескольких дней поисков тело Валль нашли расчлененным. Причину смерти эксперты установить не смогли из-за его долгого пребывания в воде. Мадсен сознался, что после несчастного случая действительно расчленил тело, но не смог объяснить зачем. Судмедэксперты предполагают, что он мог или задушить журналистку, или перерезать ей горло. Психиатрическая экспертиза признала датчанина вменяемым.