Восьмилетний мальчик, раненый в голову пулей из пневматической винтовки, скончался в больнице Екатеринбурга.

Восьмилетний мальчик, раненый в голову пулей из пневматической винтовки, скончался в больнице Екатеринбурга.Сестра школьника оставила на стене своей страницы ВК памятную запись. Аналогичные записи сделали мать и другие родственники.Мальчик был ранен в августе 2019 года в частном секторе Нижнего Тагила. 35-летний мужчина стрелял по жестяным банкам рядом с местом, где на тарзанке катались дети. Одна из пуль угодила в голову ребенку.За 5 месяцев ему сделали 10 операций, родители искали нейрохирурга, который согласился бы удалить пулю. Но все усилия медиков оказались тщетны.Против мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности