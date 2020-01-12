В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла. Склад горит по всей площади - она составляет 1 тысячу квадратных метров.

В промзоне в поселке Скоропусковский в подмосковном Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла. Склад горит по всей площади — она составляет 1 тысячу квадратных метров.По сообщению МЧС, информация о пожаре поступила в ведомство в 6:15. Первое прибывшее пожарно-спасательное подразделение застало открытое горение склада по всей площади.Пожар уже локализован, данных о погибших и пострадавших нет, передает ТАСС. Для замера уровня содержания вредных веществ в воздухе к месту пожара выехали специалисты. От МЧС в борьбе с огнем задействовано 25 человек и семь единиц техники.