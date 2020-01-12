В аэропорту Шереметьево показали, как будут выглядеть курилки. Похожи они на уютные и вполне комфортные комнаты отдыха: диваны, кресла, тумбочки со встроенными зарядками для гаджетов, мощная система вентиляции и очистки воздуха.

В аэропорту Шереметьево показали, как будут выглядеть курилки. Похожи они на уютные и вполне комфортные комнаты отдыха: диваны, кресла, тумбочки со встроенными зарядками для гаджетов, мощная система вентиляции и очистки воздуха.В международном терминале С уже появилась новая курилка, ее откроют в середине января. Всего в начале года в Шереметьеве появится 14 таких комнат.Перед Новым годом Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в аэропортах, но лишь в специально отведенных помещениях. Запрет на курилки действовал около шести лет, напоминает "Россия 24".