В Вашингтоне на демонстрации в поддержку усилий для предотвращения изменения климата полиция задержала обладателей премий Золотой глобус актеров Хоакина Феникса и Мартина Шина.

В Вашингтоне на демонстрации в поддержку усилий для предотвращения изменения климата полиция задержала обладателей премий "Золотой глобус" актеров Хоакина Феникса и Мартина Шина. Акция прошла в пятницу и была организована неправительственной организацией, которую основала актриса Джейн Фонда, пишет ТАСС. Среди знаменитостей в Вашингтоне была замечена и актриса Мэгги Джилленхол.Участников манифестации полиция обвинила в препятствии движению пешеходов. Всего у Капитолия были задержаны 147 человек.Как отметили организаторы, Феникс призвал всех отказаться от употребления в пищу мяса.Также участники "зеленого протеста" потребовали ограничить добычу и использование ископаемого топлива.Многие американские знаменитости критикуют администрацию президента США Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения по климату.