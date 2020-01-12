Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не сможет принять участия в чемпионате Европы по шорт-треку, который пройдет в венгерском Дебрецене с 24 по 26 января 2020 года. Российский конькобежец пропустит турнир из-за проблем со здоровьем.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не сможет принять участия в чемпионате Европы по шорт-треку, который пройдет в венгерском Дебрецене с 24 по 26 января 2020 года. Российский конькобежец пропустит турнир из-за проблем со здоровьем."Сейчас он проходит процесс восстановления и не примет участия в чемпионате Европы 2020 года из-за травмы колена", – цитирует тренера сборной России по шорт-треку Владимира Григорьева ТАСС.Также он сообщил, что за российскую команду на европейском первенстве выступят Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.