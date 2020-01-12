Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил свои полномочия, его заявление обнародовал экс-премьер Сергей Шамба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил свои полномочия, его заявление обнародовал экс-премьер Сергей Шамба. На вопрос, собирается ли он участвовать во внеочередных выборах на пост главы государства, Хаджимба ответил, что жизнь покажет.Согласно конституции, исполнять обязанности президента должен премьер-министр, но этот вопрос пока не решен, передает "Интерфакс".Должность премьера Абхазии сейчас занимает Валерий Бганба. Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта.ЦИК Абхазии ранее в воскресенье назначил на 22 марта повторные выборы президента республики.10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов.