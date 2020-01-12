После поражения футбольной Барселоны в розыгрыше Суперкубка Испании от мадридского Атлетико (2:3) в прессе с новой силой возникли слухи о скорой отставке наставника сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. Говорилось, что тренер доработает до лета, но, кажется, все может измениться буквально на днях.

После поражения футбольной "Барселоны" в розыгрыше Суперкубка Испании от мадридского "Атлетико" (2:3) в прессе с новой силой возникли слухи о скорой отставке наставника "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. Говорилось, что тренер доработает до лета, но, кажется, все может измениться буквально на днях.Несколько самых разных источников сообщили о том, что руководство "Барсы" ведет переговоры с 39-летним Хавьером Эрнандесом Креусом более известным по прозвищу Хави, который много лет выступал за каталонский клуб, а в прошлом году начал тренерскую карьеру в катарском "Аль-Садде". При этом эксперты считали, что Хави придет в родной клуб в июне, после окончания нынешнего сезона.Однако, как сообщает Чемпионат.Ru, смена Вальверде на Хави может произойти гораздо быстрее: источник в "Аль-Садде" сообщил, что переговоры каталонцев с нынешним тренером команды из столицы Катара завершились более чем успешно и матч 17 января – финал Кубка наследного принца против "Аль-Духаиль", — станет для Хави последним во главе арабского клуба.Инсайдер подтвердил, что официально о смене тренера в "Барселоне" будет объявлено уже на следующей неделе. В Дохе согласовываются заключительные детали будущего контракта Хави с "Барселоной" и сторонам осталось уладить мелкие детали.