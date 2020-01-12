Матчем в Нижнекамске между местным Нефтехимиком и нижегородским Торпедо завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 4:2, взяв реванш за поражение на выезде.

Матчем в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и нижегородским "Торпедо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 4:2, взяв реванш за поражение на выезде.В составе победителей шайбы забросили Виталий Атюшов (26-я минута), Павел Порядин (28-я), Марат Хайруллин (32-я) и Павел Падакин (60-я). У проигравших голами отметились Виктор Шахворостов (28-я) и Джордан Шредер (37-я)."Нефтехимик" занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков после 46 игр. "Торпедо" с 50 баллами идет восьмым на Западе.