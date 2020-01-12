Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что в уничтожении Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, вылетевшего из аэропорта Тегерана, виноват не только Иран, но и Россия.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что в уничтожении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", вылетевшего из аэропорта Тегерана, виноват не только Иран, но и Россия."За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", — написал Турчинов в своем Facebook.Поясняя свою позицию, экс-секретарь СНБО заявил, что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, а значит, она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки".Между тем МИД Украины собрался направить Ирану ноту, где будут перечислены все последующие шаги, в том числе по урегулированию вопроса компенсаций за сбитый лайнер. Об этом пресс-служба президента страны Владимира Зеленского сообщила по итогам его телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Рухани. "Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе (компенсаций)", — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.Сам Зеленский рассказал о состоявшемся разговоре в своем Twitter. Так, он заявил, что признание Ираном того факта, что самолет был сбит, — шаг в нужном направлении, настоятельно попросил иранского коллегу в кратчайшие сроки завершить идентификацию тел погибших в авиакатастрофе и вернуть их на Украину, а также подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.Рухани, со своей стороны, пообещал Зеленскому, что в ближайшее время отправит на Украину спецпредставителя, чтобы официально выразить сожаление иранского народа и правительства по поводу авиакатастрофы. Он добавил, что дал распоряжение главе иранского МИД находиться в постоянной связи с украинским коллегой и продолжать сотрудничество по вопросу по ЧП.