Памятник маршалу Коневу в Праге следует оставить в покое, а власовцы никакого памятника в Чехии не заслужили, заявил президент страны Милош Земан. Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место и что в Чехии не нужен памятник власовцам, — сказал чешский лидер.

Памятник маршалу Коневу в Праге следует оставить в покое, а власовцы никакого памятника в Чехии не заслужили, заявил президент страны Милош Земан."Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место и что в Чехии не нужен памятник власовцам", — приводит слова чешского лидера РИА Новости.По словам Земана, недавно двое журналистов обратили его внимание на то, что Русская освободительная армия (РОА) генерала-предателя Андрея Власова участвовала в Холокосте, в частности, доставляла евреев из прибалтийских стран в концлагерь "Освенцим".Что касается предложения поставить памятник власовцам, поскольку они принимали участие в освобождении Праги от гитлеровцев в начале мая 1945 года, президент указал, что этого делать нельзя."Да, власовцы помогли Праге, у них здесь погибли 300 человек. Но те преступления, которые они совершили ранее, им простить нельзя", — подчеркнул Земан.Ранее совет одного из районов столицы Чехии принял постановление о переносе памятника маршалу Коневу, который был установлен около 40 лет назад. На его месте планируется возвести мемориал власовцам, которые участвовали в освобождении Праги. В конце декабря прошлого года защитники мемориала устроили митинг с требованием сохранить монумент маршалу Коневу.