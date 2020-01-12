Португальский наставник лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью прокомментировал итог очередного матча своей команды в премьер-лиги Англии, в котором лондонцы минимально проиграли на домашнем стадионе лидеру турнира Ливерпулю – 0:1.

Португальский наставник лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал итог очередного матча своей команды в премьер-лиги Англии, в котором лондонцы минимально проиграли на домашнем стадионе лидеру турнира "Ливерпулю" – 0:1."Огорчительно, что накануне игры мы специально тренировали защиту после ввода мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута, — цитирует Моуринью ВВС. – Думаю, арбитры проделали хорошую работу, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане дотронулся до мяча рукой"."Чтобы играть на равных со столь хорошей командой, нужно особенное вдохновение. И все же я считаю, что мы заслуживали большего. Мы усилили давление во втором тайме и действовали более агрессивно", — сказал португальский специалист.Сеньор Жозе напомнил, что уже говорил о грядущей победе "Ливерпуля" в чемпионате проемьер-лиги: "Это случилось, когда они обыграли "Манчестер Сити" несколько месяцев назад. Но в игре с нами им очень повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку".